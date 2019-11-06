Все разделы
Укр / Рус

Финансовый комитет рекомендует назначить Шапрана членом Совета Нацбанка

Среда, 6 ноября 2019, 13:35

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендует назначить членом Совета Нацбанка Виталия Шапрана.

Об этом сообщает Finclub.

Отмечается, что такое решение комитет принял на заседании в среду, Шапран в рейтинговом голосовании набрал 17 голосов.

Сейчас Шапран является главным экспертом Совета НБУ.

На втором месте - экс-министр финансов Виктор Пинзеник, набравший 10 голосов.

Соответствующий проект постановления о назначении нового члена Совета НБУ комитет вынесет на голосование парламента.

Виталий Шапран является членом исполкома "Украинского общества финансовых аналитиков". Окончил Киевский национальный экономический университет, имеет две финансово-экономических образования по специальности "финансы и банковское дело".

С января 2007 года - заместитель директора, главный финансовый аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг". С 2013 года советник директора РА.

С октября 2010 возглавил рейтинговый комитет Украинской ассоциации по защите инвесторов кредиторов и страхователей.

В июля 2014 года он был переизбран в состав общественного совета при НКЦБФР, где возглавил комитет по открытости фондового рынка.

Также в начале 2015 года вошел в состав одной из рабочих групп экспертного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним:

Верховная Рада уволила Тимофея Милованова с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с его назначением в Кабинет министров.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ Верховная рада

powered by lun.ua
Материалы по теме
Независимые набсоветы Ощадбанка и Укрэксимбанка будут сформированы до конца года — Минфин 5 ноября 2019, 11:17
Украинцы купили валюты почти на 100 миллионов долларов больше чем продали 4 ноября 2019, 19:27
Учетная ставка была снижена единогласно — НБУ 4 ноября 2019, 14:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!