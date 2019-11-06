Финансовый комитет рекомендует назначить Шапрана членом Совета Нацбанка
Финансовый комитет Верховной Рады рекомендует назначить членом Совета Нацбанка Виталия Шапрана.
Об этом сообщает Finclub.
Отмечается, что такое решение комитет принял на заседании в среду, Шапран в рейтинговом голосовании набрал 17 голосов.
Сейчас Шапран является главным экспертом Совета НБУ.
На втором месте - экс-министр финансов Виктор Пинзеник, набравший 10 голосов.
Соответствующий проект постановления о назначении нового члена Совета НБУ комитет вынесет на голосование парламента.
Виталий Шапран является членом исполкома "Украинского общества финансовых аналитиков". Окончил Киевский национальный экономический университет, имеет две финансово-экономических образования по специальности "финансы и банковское дело".
С января 2007 года - заместитель директора, главный финансовый аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг". С 2013 года советник директора РА.
С октября 2010 возглавил рейтинговый комитет Украинской ассоциации по защите инвесторов кредиторов и страхователей.
В июля 2014 года он был переизбран в состав общественного совета при НКЦБФР, где возглавил комитет по открытости фондового рынка.
Также в начале 2015 года вошел в состав одной из рабочих групп экспертного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Напомним:
Верховная Рада уволила Тимофея Милованова с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с его назначением в Кабинет министров.
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