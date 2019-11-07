Укрэксимбанк разместит еврооблигации на 100 миллионов долларов

Украинский Укрэксимбанк открыл книгу заявок на размещение 10-летних еврооблигаций - инвесторам предложили выпуск примерно на 100 млн долларов под ставку ниже 10% годовых.

Об этом сообщает Finclub.

Отмечается, что финальный объем выпуска и ставка доходности евробондов банка будут определены по итогам подписки на долговые бумаги.

"Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций - 14 ноября 2029 года.

Но через 5 лет - 14 ноября 2024 года - Укрэксимбанк может полностью погасить выпуск при получении согласия Нацбанка", - пишет издание со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи, а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.

По данным НБУ, на 1 июля 2019 года размер общих активов Укрэксимбанка составлял 221 млрд грн. По этому показателю банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране банков.