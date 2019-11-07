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Укрексімбанк розмістить єврооблігації на 100 мільйонів доларів

Четвер, 7 листопада 2019, 16:26

Український Укрексімбанк відкрив книгу заявок на розміщення 10-річних єврооблігацій - інвесторам запропонували випуск приблизно на 100 млн доларів під ставку нижче 10% річних.

Про це повідомляє Finclub.

Зазначається, що фінальний обсяг випуску і ставка дохідності євробондів банку будуть визначені за підсумками підписки на боргові папери.

"Інвестори, які бажають купити цінні папери, повинні сплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій - 14 листопада 2029 року.

Але через 5 років - 14 листопада 2024 року - Укрексімбанк може повністю погасити випуск при отриманні згоди Нацбанку", - пише видання з посиланням на джерело на фінансовому ринку.

Бонди розміщуються на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі, а лід-менеджерами випуску виступають J.P. Morgan і Morgan Stanley.

За даними НБУ, на 1 липня 2019 року розмір загальних активів Укрексімбанку становив 221 млрд грн. За цим показником банк посідав третє місце серед 76 банків, що діяли в країні.

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Укрексімбанк євробонди

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