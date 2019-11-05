Стали известны детали сделки Bakcell и Vodafone Ukraine

Антимонопольный комитет удовлетворил заявку азербайджанской компании BakCell и компании Vodafone Украина, которая входит в группу МТС, на согласованные действия на территории Украины.

Об этом говорится в решении АМКУ от 24 октября.

Отмечается, что согласованные действия будут проходить в связи с приобретением Bakcell акций компании Preludium B.V. (Амстердам, Нидерланды).

Продавец и его дочерние компании прямо или косвенно в течение трех лет после даты завершения сделки обязуются удерживать МТС от:

конкуренции с бизнесом "ВФ Украина" на территории Украины;

побуждения и попыток переманить работников "ВФ Украина" (за исключением случаев, согласованных между сторонами);

от привлечения или переманивание любых поставщиков "ВФ Украина" на территории Украины;

осуществление определенных действий на территории Украины, что мешает клиентам "ВФ Украина" оставаться таковыми.

Напомним:

Антимонопольный комитет дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине - "Водафон Украина".

Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и являлась совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.

Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.

Сеть Bakcell, состоящая из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль "ВФ Украина" в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн.

Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является российский бизнесмен Владимир Евтушенков.

Бизнес МТС в Украине руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий недавно оценивал в 1,2-1,3 млрд долларов.

Экономическая правда