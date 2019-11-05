Стали відомі деталі угоди Bakcell і Vodafone Ukraine

Антимонопольний комітет задовоольнив заявку азербайджанської компанії BakCell та компанії Vodafone Україна, яка входить до групи МТС, на узгоджені дії на території України.

Про це йдеться у рішенні АМКУ від 24 жовтня.

Зазначається, що узгоджені дії будуть відбуватися в зв'язку з придбанням Bakcell акцій компанії Preludium B.V. (Амстердам, Нідерланди).

Продавець та його дочірні компанії прямо або побічно протягом трьох років після дати завершення угоди зобов'язуються утримувати МТС від:

конкуренції з бізнесом "ВФ Україна" на території України;

спонукання і спроб переманити працівників "ВФ Україна" (завинятком випадків, узгоджених між сторонами);

від залучення або переманювання будь-яких постачальників "ВФ Україна" на території України;

здійснення певних дій на території України, що заважає клієнтам "ВФ Україна" залишатися такими.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет дав дозвіл компанії Bakcell з Азербайджану купити другого за величиною мобільного оператора в Україні - "Водафон Україна".

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB.

Наразі у відкритих джерелах немає точних відомостей, хто є основним власником Bakcell.

Мережа Bakcell, що складається з понад 7,5 тис базових станцій, охоплює 93% території (за винятком окупованих територій) і 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн осіб.

Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн ​​абонентів. Чистий прибуток "ВФ Україна" в 2018 році становив 1,8 млрд грн, дохід - 12,8 млрд грн.

Компанія входить до групи МТС (через дві проміжні юрособи - люксембурзьку Allegretto Holding S.a.r.l. і нідерландську Preludium B.V.), в якій мажоритарним акціонером є російський бізнесмен Володимир Євтушенков.

Бізнес МТС в Україні керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій недавно оцінював в 1,2-1,3 млрд доларів.

Економічна правда