Vodafone разрешили приобрести телеком бизнес Ахметова Vega

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Антимонопольный комитет предоставил разрешение оператору Vodafone приобрести контрольный пакет акций телеком-оператора Vega Telecom, входящей в холдинг Рината Ахметова СКМ.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

ЧАО "Фарлеп-Инвест" (Vega Telecom) и ЗАО "ПФ Украины" (Vodafone) являются операторами телекоммуникаций.

Их деятельность пересекается на рынках услуг фиксированной телефонной связи, доступа в Интернет и контента интерактивного телевидения, терминации голосового трафика на собственной фиксированной сети и передачи трафика в сети Интернет другим операторам телекоммуникаций.

Совокупные доли участников концентрации на задействованных региональных рынках не превышают 11%, установили в Комитете. На всех задействованных в концентрации товарных рынках, кроме рынка услуг терминации голосового трафика, существует большое количество компаний-конкурентов.

Продавцом в рамках запланированной концентрации является Группа SCM, в состав которой также входит "Укртелеком". "Вместе с тем, отношения контроля между ЗАО "Фарлеп-Инвест" и ОАО "Укртелеком" после осуществления концентрации будут прекращены", - добавили в АМКУ.

Кроме того Комитет установил, что после завершения концентрации Vodafone не сможет автоматически объединить свои частоты с частотами Vega для, в частности, внедрения технологии LTE / 4G. Для этого компании нужно будет переоформить соответствующие радиочастотные лицензии, а также построить новую радиосеть.

Комитет отмечает, что осуществление концентрации будет способствовать развитию конвергентных телекоммуникационных услуг, улучшению качества предоставляемых услуг, увеличению покрытия соответствующей радиосети и скорости передачи данных.

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Напоминаем:

Председатель СКМ Рината Ахметова Олег Попов намекнул на возможную продажу "Укртелекома" - по его словам, потенциально телекоммуникации могут быть первым направлением, из которого выйдет группа.

Экономическая правда