Vodafone Украина закрыла сделку по покупке телеком-оператора Ахметова

Vega

Группа компаний Vodafone Украина заявила о завершении приобретения 99,99% акций ЧАО "Фарлеп-Инвест", которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-ФИНАНСЫ".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ЧАО "Фарлеп-Инвест" предоставляет услуги фиксированного доступа к сети интернет и услуги фиксированной телефонной связи.

ООО "Кейбл ТВ-ФИНАНСЫ" предоставляет услуги фиксированного доступа в интернет. ЧАО "Фарлеп-Инвест" и ООО "Кейбл ТВ-ФИНАНСЫ" владеют частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5-2,7 ГГц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Vodafone Украина планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют ЧАО "Фарлеп-Инвест" и ООО "Кейбл ТВ-ФИНАНСЫ".

"Целью покупки данных компаний для Vodafone Украина является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи", - добавили в компании.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет предоставил разрешение оператору Vodafone приобрести контрольный пакет акций телеком-оператора Vega Telecom, входящей в холдинг Рината Ахметова СКМ.

Предварительная сумма покупки мобильным оператором "Vodafone Украина" телеком-оператора Vega составляет до 15 миллионов долларов.

Экономическая правда