Ахметов продал телеком-оператора за 15 миллионов долларов

Vega

Предварительная сумма покупки мобильным оператором "Vodafone Украина" телеком-оператора Vega составляет до 15 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно промежуточной отчетности "Vodafone Украина", договор купли-продажи был заключен в июне 2021 года.

Согласно договору, мобильный оператор покупает 99,9929% акций "Фарлеп-Инвест", а также 95% уставного капитала "Кейбл ТВ-Финансы" (предоставляет услуги кабельной связи). Завершение сделки ожидается не позднее 15 сентября.

В то же время "Фарлеп-Инвест" сообщило о проведении собрания акционеров компании 30 сентября.

Согласно повестке дня, акционеры телеком-провайдера Vega планируют избрать в состав наблюдательного совета компании пять представителей от "ВФ Украина".

Напоминаем:

Антимонопольный комитет предоставил разрешение оператору Vodafone приобрести контрольный пакет акций телеком-оператора Vega Telecom, входящей в холдинг Рината Ахметова СКМ.