Гончарук назвал манипуляциями информацию о заморзке программы с МВФ

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества продолжаются.

Об этом он сказал на брифинге для прессы, на котором презентовали проект госбюджета-2020.

"Есть большое количество людей, которые, возможно, не хотят, чтобы в Украины вышло. И поэтому я каждый день встречаю в СМИ какие-то манипулятивные статьи и истории о том, что кто-то принял решение заморозить программу и так далее. Это не соответствует действительности. В нас абсолютно нормальный рабочий процесс с коллегами из Международного валютного фонда", - подчеркнул Гончарук.

"У нас есть целый ряд задач, которые мы должны выполнить. И, конечно, коллеги из МВФ хотят быть уверенными в том, что Украина как государство будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства, которые были утрачены налогоплательщиками для разрешения ситуации с проблемными банками. И эта работа ведется", - отметил глава правительства.

"Слухи о том, что программа заморожена, МВФ отказался - это просто манипуляции, которым не стоит верить. Переговоры и работа продолжаются. Мы каждый день на телефоне с нашими коллегами", - добавил он.

В то же время министр финансов Оксана Маркарова заявила, что процесс переговоров с МВФ идет достаточно быстро и конструктивно.

"Я не первый раз веду переговоры с нашими партнерами из Международного валютного фонда. Наш процесс, могу еще раз подтвердить, движется очень конструктивно, быстрее, к примеру, чем это было в прошлом году, быстрее, чем это было три года назад, когда мы обсуждали программу", - рассказала она.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Международный валютный фонд отложил финансовую помощь Украине из-за обеспокоенности, что Украина не сможет вернуть миллиарды долларов, выведенные из украинских банков, в том числе Приватбанка.

Напомним:

Национальный банк ожидает подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение первого транша уже в 2019 году.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что миссия МВФ прибудет в Украину в начале ноября.

Экономическая правда