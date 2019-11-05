Гончарук назвав маніпуляціями інформацію про заморожування програми з МВФ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що переговори з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці тривають.

Про це він сказав на брифінгу для преси, на якому презентували проєкт держбюджету-2020.

"Є велика кількість людей, які, можливо, не хочуть, щоб у України вийшло. І тому я кожен день зустрічаю в ЗМІ якісь маніпулятивні статті та історії про те, що хтось прийняв рішення заморозити програму і так далі. Це не відповідає дійсності. У нас абсолютно нормальний робочий процес з колегами з Міжнародного валютного фонду", - підкреслив Гончарук.

"У нас є цілий ряд завдань, який ми повинні виконати. І, звичайно, колеги з МВФ хочуть бути впевненими в тому, що Україна як держава буде робити все від неї залежне, щоб стягнути кошти, які були втрачені платниками податків для вирішення ситуації з проблемними банками. І ця робота ведеться", - зазначив глава Уряду.

"Чутки про те, що програма заморожена, МВФ відмовився - це просто маніпуляції, яким не варто вірити. Переговори і робота тривають. Ми щодня на телефоні з нашими колегами", - додав він.

Водночас міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що процес переговорів з МВФ просувається досить швидко і конструктивно.

"Я не вперше веду переговори з нашими партнерами з Міжнародного валютного фонду. Наш процес, можу ще раз підтвердити, рухається дуже конструктивно, швидше, наприклад, ніж це було в минулому році, швидше, ніж це було три роки тому, коли ми обговорювали програму", - розповіла вона.

Раніше видання The Wall Street Journal написало, що Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через стурбованість, що Україна не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, в тому числі Приватбанку.

Нагадаємо:

Національний банк передбачає підписання угоди з Міжнародним валютним фондом і отримання першого траншу вже у 2019 році.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що місія МВФ прибуде в Україну на початку листопада.

Економічна правда