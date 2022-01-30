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Для Оператора ГТС хотят увеличить участие в купле-продаже газа

Воскресенье, 30 января 2022, 14:30

Набсовет "Магистральные газопроводы Украины" нарабатывает решения по увеличению участия Оператора ГТС на украинской энергетической бирже для купли-продажи газа на балансировку газотранспортной системы.

Об этом сообщают в facebook МГУ

Там пишут, что для создания предпосылок выхода на биржу и координации действий Оператора и Украинской энергетической биржи проведен ряд встреч, наработаны и согласованы соответствующие документы.

Кроме того, Набсовет поручил ОГТСУ подготовить предложения к плану действий на период отопительного сезона 2021-2022 для обеспечения ликвидности Оператора и возможности балансировки ГТС.

Напоминаем:

С 19 января 2022 Оператор ГТС Украины участвовал в биржевых торгах в течение пяти дней. По результатам торгов приобретено более 3,3 млн. куб. газа. Указанные объемы сравнительно небольшие, но значительно выше объемов предыдущих выходов Оператора ГТС на биржу.

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ГТС газ

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