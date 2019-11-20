Кличко дал "Укрбуду" еще 230 миллионов на Шулявский путепровод

Реконструкция Шулявского моста подорожала почти на треть. Стоимость договора увеличили на 227,67 миллиона гривен с помощью дополнительного соглашения в октябре.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на системы "Прозорро" и ".007"

Детали: Таким образом реконструкция моста из неполных 600 миллионов выросла до 814 миллионов 520 тысяч гривен.

В ноябре ООО "Северо-украинский строительный альянс" уже получило 88,52 миллиона с дополнительно выделенных 227,67 миллиона гривен.

Издание подчеркивает, что объем строительных работ по договору не изменился.

Заказчик пояснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных расходов.

Отмечается, что в целом ООО "Северо-украинский строительный альянс" по договору перечислили уже 671,96 миллиона гривен.

Что было раньше: Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что стоимость строительства Шулявского моста выросла до 1,05 миллиарда гривен из-за дополнительных работ на прилегающих территориях.

Предыстория:

В июне 2018 года ООО "Северо-украинский строительный альянс" выиграло тендер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев" по ​​реконструкции развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Работы должны были выполнить за 598,5 миллиона гривен.

В октябре Хозяйственный суд Киева поддержал "Северо-украинский строительный альянс" в делах по искам против Антимонопольного комитета Украины и отменил выписанные компании 127,45 миллиона гривен штрафов за розыгрыш трех строительных тендеров с ООО "Спецстрой-Плюс". Среди них была и реконструкция Шулявского моста.

Киевский "Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который был внештатный помощником уже экс-нардепа из "Воли народа" и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

В октябре Микитася арестовали по подозрению в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. Впоследствии он вышел из СИЗО, поскольку за него внесли залог в 80 миллионов гривен.

Украинская правда