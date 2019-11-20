Кличко дав "Укрбуду" ще 230 мільйонів на Шулявський міст

Реконструкції Шулявського моста подорожчала майже на третину. Вартість договору збільшили на 227,67 мільйона гривень за допомогою додаткової угоди у жовтні.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на системи "Прозорро" і ".007"

Деталі: Таким чином реконструкція моста з неповних 600 мільйонів зросла 814,52 мільйонів гривень.

У листопаді ТОВ "Північно-український будівельний альянс" уже отримало 88,52 мільйона з додатково виділених 227,67 мільйона гривень.

Видання підкреслює, що обсяг будівельних робіт за договором не змінився.

Замовник пояснив подорожчання тим, що з літа 2018 року зросли індекс споживчих цін і ціни на матеріально-технічні та трудові ресурси, а також змінилися діючі нормативи щодо визначення рівня прибутку та адміністративних витрат.

Зазначається, що загалом ТОВ "Північно-український будівельний альянс" за договором перерахували уже 671,96 мільйона гривень.

Що було раніше: Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що вартість будівництва Шулявського мосту зросла до 1,05 мільярда гривень через додаткові роботи на прилеглих територіях.

Передісторія:

У червні 2018 року ТОВ "Північно-український будівельний альянс" виграла тендер КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" щодо реконструкції розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана. Роботи мали виконати за 598,5 мільйона гривень.

У жовтні Господарський суд міста Києва підтримав "Північно-український будівельний альянс" у справах за позовами проти Антимонопольного комітету України і скасував виписані компанії 127,45 мільйона гривень штрафів за розіграш трьох будівельних тендерів із ТОВ "Спецбуд-Плюс". Серед них була реконструкція Шулявського мосту.

Київський "Північно-український будівельний альянс" належить Андрію Якусевичу, який був позаштатний помічником уже екснардепа з "Волі народу" та експрезидента держкорпорації "Укрбуд" Максима Микитася.

У жовтні Микитася арештували за підозрою в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії. Згодом він вийшов із СІЗО, оскільки за нього внесли заставу у 80 мільйонів гривень.

Українська правда