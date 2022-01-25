"Укрэнерго" ждет от ДТЭК Ахметова погашение долга в 1 млрд за передачу электроэнергии
Вторник, 25 января 2022, 13:35
Системный оператор обратился в Кабмин, Минэнерго, НКРЭКП, СНБО, СБУ и Минфин с просьбой посодействовать в решении вопроса погашения долга "Д.Трейдинг" в 1,037 млрд гривен перед "Укрэнерго".
Об этом ЭП сообщил собеседник в компании.
По словам собеседника, задолженность сформировалась за услуги по передаче электроэнергии при экспорте.
В "Укрэнерго" заявляют, что сейчас "Д.Трейдинг" никаких реальных мер по погашению долга не принимает.
Там добавили, что несвоевременная оплата за предоставление услуги может привести к дестабилизации работы рынка электроэнергии и снижению уровня расчетов на рынке.
Николай Топалов, ЭП
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