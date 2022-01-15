Кабмин провел изменения госпредставителя в набсовете "Укрэнерго". Предшественник мог занимать должность незаконно

29 декабря Кабинет министров заменил Михаила Ильницкого Александром Баранюком в должности представителя государства в наблюдательном совете "Укрэнерго".

Об этом говорится в публикации Soe Weekly для ЭП.

Согласно сообщению Кабмина, решение о назначении Ильницкого отменено как нереализованное.

Как отмечается в публикации согласно данным Единого государственного реестра и сайта "Черниговоблэнерго", Ильницкий продолжал занимать должность главы правления этой компании после его назначения членом наблюдательного совета "Укрэнерго" как представителя государства.

"Таким образом, согласно Закону "Об управлении объектами государственной собственности" он, вероятно, не мог быть членом наблюдательного совета "Укрэнерго", поскольку "Черниговоблэнерго" осуществляет свою деятельность на смежном рынке", - заявляют аналитики.

Они добавили, что также, вероятно, что Ильницкий не может входить в наблюдательный совет "Укрэнерго", поскольку в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", и любое физлицо не имеет права одновременно являться должностным лицом оператора системы передачи и по крайней мере одного суб предприятия, осуществляющего деятельность по производству и/или поставке электрической энергии.