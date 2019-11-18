Фонд гарантирования выставил на аукцион пул активов 2 банков

Фонд гарнтування вкладов физических лиц выставил на аукцион в системе ProZorro.Продажи пул активов юрлиц, находящихся на балансе двух неплатежеспособных банков: АО "ВТБ Банк" и АО "Дельта Банк".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что акуцион пройдет 20 декабря по голландской модели.

"В состав пула вошли права требования по 41 кредиту юридических лиц.

Средняя просроченная задолженность по кредитам - 7 лет. Общая задолженность по договорам составила 2403 млн грн. По 37 кредитам продолжаются судебные производства, 13 кредитов находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы", - говорится в сообщении.

Стартовая цена пула - 500 млн грн.

Отмечается, что значительная часть кредитов не обеспечены залогом. Но несколько из них имеют в залоге коммерческую недвижимость, в частности в Одесской и Полтавской областях. В обеспечении по другим: ценные бумаги, товары в обороте, финансовое поручительство, имущественные права, оборудование.

Экономическая правда