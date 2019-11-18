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Фонд гарантування виставив на аукціон пул активів 2 банків

Понеділок, 18 листопада 2019, 14:24

Фонд гарнтування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон у системі ProZorro.Продажі пул активів юросіб, які перебувають на балансі двох неплатоспроможних банків: АТ "ВТБ БАНК" та АТ "Дельта Банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що акуціон пройде 20 грудня за голландською моделлю.

"До складу пулу увійшли права вимоги за 41 кредитом юридичних осіб.

Середня прострочена заборгованість за кредитами – 7 років. Загальна заборгованість за договорами склала 2 403 млн грн. За 37 кредитами тривають судові провадження, 13 кредитів перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби", - йдеться у повідомленні.

Стартова ціна пулу – 500 млн грн.

Зазначається, що значна частина кредитів не забезпечені заставою. Але декілька з них мають у заставі комерційну нерухомість, зокрема в Одеській та Полтавській областях. У забезпеченні за іншими: цінні папери, товари в обороті, фінансова порука, майнові права, обладнання.

Економічна правда

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Фонд гарантування вкладів ВТБ Банк Дельта Банк

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