Нефьодов рассказал, кто из таможенников может рассчитывать на повышение зарплаты

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что зарплата таможенников будет существенно выше после успешного прохождения переаттестации.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

По его словам, механического повышения зарплаты всем по системе не будет.

"Конечно, у нас есть таможенники, которые, судя по ихним декларациям, - долларовые миллионеры. Но задача в том, чтобы в следующем году - провести полную переаттестацию всех людей, которые перешли в Государственную таможенную службу", - заявил Нефьодов.

Он добавил, что его цель - довести до конца 2020 года зарплату инвестора до зарплаты таможенного брокера.

"Сейчас - это около 20 тысяч грн, плюс-минус, в зависимости от региона и уровня опыта. И, конечно, работники на какой-то более ответственной работе, руководители подразделений пропорционально должны получать больше", - сказал глава ГМС.

Он уточнил, что рядовой инспектор получает зарплату в размере около 6500 грн, а глава таможни - 30-35 тысяч грн.

Зарплата Нефьодова, по его словам, составляет 24 800 грн. Он отметил, что хотел бы получать более высокую сумму и выступает за то, чтобы зарплаты в госсекторе были рыночными.