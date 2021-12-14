Госбюджет недополучает от таможни 50 миллиардов в год – Гетманцев

Государственный бюджет недополучает около 50 миллиардов гривень таможенных поступлений в год, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Гетманцев уточнил, что перед новым руководством ведомства стоит задача перевыполнить план по поступлениям на 12%.

"Пока мы потребовали уволить одного из высших должностных лиц, виновного в схемах, и сформировали очень простой KPI для таможни: +12% к индикативу", – указал парламентарий.

"Если индикатив будет выполнен по декабрю, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы. Если индикатив выполнен не будет, освободим от должности замов, отвечающих за выполнение планов и руководство несколько худших по выполнению планов таможен", – заверил глава комитета.

В начале ноября Кабинет министров временно возложил полномочия главы Государственной таможенной службы на директора департамента по борьбе с контрабандой Вячеслава Демченко.

"Комитет не готов пока что давать оценку его работе. Но могу высказать негатив по поводу всех остальных, кто там работает. И в руководстве, и на самих таможнях. Мы решили начать с перевыполнения плана по поступлениям", – заявил Гетманцев.