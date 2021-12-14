Все разделы
Укр / Рус

Госбюджет недополучает от таможни 50 миллиардов в год – Гетманцев

Вторник, 14 декабря 2021, 13:40

Государственный бюджет недополучает около 50 миллиардов гривень таможенных поступлений в год, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

Гетманцев уточнил, что перед новым руководством ведомства стоит задача перевыполнить план по поступлениям на 12%.

"Пока мы потребовали уволить одного из высших должностных лиц, виновного в схемах, и сформировали очень простой KPI для таможни: +12% к индикативу", – указал парламентарий.

"Если индикатив будет выполнен по декабрю, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы. Если индикатив выполнен не будет, освободим от должности замов, отвечающих за выполнение планов и руководство несколько худших по выполнению планов таможен", – заверил глава комитета.

В начале ноября Кабинет министров временно возложил полномочия главы Государственной таможенной службы на директора департамента по борьбе с контрабандой Вячеслава Демченко.

"Комитет не готов пока что давать оценку его работе. Но могу высказать негатив по поводу всех остальных, кто там работает. И в руководстве, и на самих таможнях. Мы решили начать с перевыполнения плана по поступлениям", – заявил Гетманцев.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

таможня Верховная рада

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закончился льготный период для "евроблях": результаты 12 ноября 2021, 12:50
Триста процентов штрафа за технические ошибки в таможенной декларации 9 ноября 2021, 08:07
Кабмин назначил временным руководителем Таможни экс-начальника пограничной разведки 5 ноября 2021, 10:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!