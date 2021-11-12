Закончился льготный период для "евроблях": результаты
За 180 дней действия льготного режима растаможки автомобилей на "еврономерах" бюджет получил 3 млрд грн.
Об этом сообщила Гостаможслужба.
Так, с 15 июня по 10 ноября включительно автовладельцы оформили более 85 тысяч транспортных средств.
При этом с 1 июля до окончательного срока больше всего авто оформили на Закарпатской таможне (15148 шт.), Киевской (10752 шт.) и Одесской (9999 шт.). Пик растаможки автомобилей по Украине приходится на последнюю декаду льготного периода.
При этом до 8 февраля 2022 года еще действует возможность льготного растаможивания "евроблях" для участников боевых действий в зоне проведения ООС.
Напоминаем:
С 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией (евроблях).
Так, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагались налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.
В то же время по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.
Полиция с 11 ноября будет штрафовать нерастаможенные авто. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что больше никаких льготных периодов не будет.
Экономическая правда
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