Закончился льготный период для "евроблях": результаты

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За 180 дней действия льготного режима растаможки автомобилей на "еврономерах" бюджет получил 3 млрд грн.

Об этом сообщила Гостаможслужба.

Так, с 15 июня по 10 ноября включительно автовладельцы оформили более 85 тысяч транспортных средств.

При этом с 1 июля до окончательного срока больше всего авто оформили на Закарпатской таможне (15148 шт.), Киевской (10752 шт.) и Одесской (9999 шт.). Пик растаможки автомобилей по Украине приходится на последнюю декаду льготного периода.

При этом до 8 февраля 2022 года еще действует возможность льготного растаможивания "евроблях" для участников боевых действий в зоне проведения ООС.

Напоминаем:

С 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией (евроблях).

Так, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагались налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

В то же время по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Полиция с 11 ноября будет штрафовать нерастаможенные авто. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что больше никаких льготных периодов не будет.

Экономическая правда