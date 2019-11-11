Нефьодов розповів, хто з митників може розраховувати на підвищення зарплати

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що зарплата митників буде істотно вищою після успішного проходження переатестації.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, механічного підвищення зарплати всім по системі не буде.

"Звичайно, у нас є митники, які, судячи з їхніх декларацій, - доларові мільйонери. Але завдання в тому, щоб в наступному році - провести повну переатестацію всіх людей, які перейшли до Державної митної служби", - заявив Нефьодов.

Він додав, що його мета - довести до кінця 2020 року зарплату інвестора до зарплати митного брокера.

"Зараз - це десь 20 тисяч грн, плюс-мінус, залежно від регіону і рівня досвіду. І, звичайно, працівники на якійсь більш відповідальній роботі, керівники підрозділів пропорційно повинні отримувати більше", - сказав голова ДМС.

Він уточнив, що наразі пересічний інспектор отримує зарплату в розмірі близько 6 500 грн, а глава митниці - 30-35 тисяч грн.

Зарплата Нефьодова, за його словами, становить 24 800 грн. Він зазначив, що хотів би отримувати більш високу суму і виступає за те, щоб зарплати в держсекторі були ринковими.