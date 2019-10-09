Какие регуляторы чаще всего проверяют новый бизнес - исследование

С августа 2017 по август 2019 больше всего проверок новых бизнесов проводили Государственная архитектурно-строительная инспекция, Государственная служба по вопросам труда и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Об этом говорится в исследовании VoxUkraine.

Отмечается, что ГАСИ провела 545 проверок, Госслужба по вопросам труда - 274, Госслужба по чрезвычайным ситуациям - 235.

"Среди региональных регуляторов самой суровой оказалась Госпотребслужба в Житомирской области, она за 2,5 года провела 187 проверок. Следующими по этому параметру являются Госпотребслужба Киева (137 проверок) и киевское отделение Пенсионного фонда (52 проверки)", - свидетельствуют результаты исследования.

Чаще всего проверки проходили новые предприятия по КВЭД "Розничная торговля топливом" (38% от общего количества новых предприятий в этой сфере) и предприятия сферы медицинских услуг (27%).

На первом месте по количеству нарушений - сфера розничной торговли топливом. Здесь регуляторы обнаружили 1400 нарушений (в среднем по 12 на одну фирму) при среднем значении по всем отраслям три нарушения на предприятие.

Авторы исследования заявляют, что в среднем проверки ООО начинаются через 326 дней с даты регистрации. Медиана начала проверок совпадает со средним значением, то есть одинаковое количество фирм проходили проверки ранее среднего срока и позже.

"В среднем быстрее всех проверки проводит именно Госпотребслужба. Она была выведена из-под действия моратория на проверки в первые два месяца после регистрации предприятия. Соответственно, этот регулятор приходит на профильные предприятия первым, в среднем через девять месяцев с начала их работы.

Наибольшее внимание этого государственного регулятора привлекают учреждения здравоохранения, средний срок начала проверки после их открытия составляет менее полугода (150 дней). Далее следуют предприятия оптовой торговли (средний срок начала проверок восемь месяцев) и розничной торговли (11 месяцев).

После Госпотребслуждбы проверять предприятия приходит Пенсионный фонд. В среднем он начинает проверять бизнес через десять месяцев с начала их работы. Быстрее ПФ приходит к предприятиям розничной торговли (в среднем через пять месяцев после начала деятельности), оптовой торговли транспортом (семь месяцев) и операций с недвижимым имуществом (восемь месяцев)", - говорится в статье.

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Экономическая правда