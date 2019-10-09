Які регулятори найчастіше перевіряють новий бізнес - дослідження

Із серпня 2017 по серпень 2019 року найбільше перевірок нових бізнесів проводили Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держслужба з питань праці та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться у дослідженні VoxUkraine.

Зазначається, що ДАБІ провела 545 перевірок, Держслужба з питань праці - 274, Держслужба з надзвичайних ситуацій - 235.

"Серед регіональних регуляторів найсуворішою виявилася Держспоживслужба у Житомирській області, вона за 2,5 року провела 187 перевірок. Наступними за цим параметром є Держспоживслужба Києва (137 перевірок) та київське відділення Пенсійного фонду (52 перевірки)", - свідчать результати дослідження.

Найчастіше перевірки проходили нові підприємства за КВЕД "Роздрібна торгівля пальним" (38% від загальної кількості нових підприємств у цій сфері) та підприємства сфери медичних послуг (27%).

На першому місці за кількістю порушень - сфера роздрібної торгівлі пальним. Тут регулятори виявили 1 400 порушень (в середньому по 12 на одну фірму) при середньому значенні за всіма галузями три порушення на підприємство.

Автори дослідження заявляють, що у середньому перевірки ТОВ починаються за 326 днів з дати реєстрації. Медіана початку перевірок збігається із середнім значенням, тобто однакова кількість фірм проходила перевірки раніше середнього терміну та пізніше.