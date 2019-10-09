Які регулятори найчастіше перевіряють новий бізнес - дослідження
Із серпня 2017 по серпень 2019 року найбільше перевірок нових бізнесів проводили Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держслужба з питань праці та Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Про це йдеться у дослідженні VoxUkraine.
Зазначається, що ДАБІ провела 545 перевірок, Держслужба з питань праці - 274, Держслужба з надзвичайних ситуацій - 235.
"Серед регіональних регуляторів найсуворішою виявилася Держспоживслужба у Житомирській області, вона за 2,5 року провела 187 перевірок. Наступними за цим параметром є Держспоживслужба Києва (137 перевірок) та київське відділення Пенсійного фонду (52 перевірки)", - свідчать результати дослідження.
Найчастіше перевірки проходили нові підприємства за КВЕД "Роздрібна торгівля пальним" (38% від загальної кількості нових підприємств у цій сфері) та підприємства сфери медичних послуг (27%).
На першому місці за кількістю порушень - сфера роздрібної торгівлі пальним. Тут регулятори виявили 1 400 порушень (в середньому по 12 на одну фірму) при середньому значенні за всіма галузями три порушення на підприємство.
Автори дослідження заявляють, що у середньому перевірки ТОВ починаються за 326 днів з дати реєстрації. Медіана початку перевірок збігається із середнім значенням, тобто однакова кількість фірм проходила перевірки раніше середнього терміну та пізніше.
"В середньому найшвидше перевірки проводить саме Держспоживслужба. Вона була виведена з-під дії мораторію на перевірки у перші два місяці після реєстрації підприємства. Відповідно, цей регулятор приходить на профільні підприємства першим, в середньому через дев'ять місяців з початку їх роботи.
Найбільшу увагу цього державного регулятора привертають заклади охорони здоров'я, середній строк початку перевірки після їх відкриття становить менше, ніж півроку (150 днів). Далі йдуть підприємства оптової торгівлі (середній строк початку перевірок вісім місяців) та роздрібної торгівлі (11 місяців).
Після Держспоживслужби перевіряти підприємства приходить Пенсійний фонд. У середньому він починає перевіряти бізнеси через десять місяців з початку їх роботи. Найшвидше ПФ приходить до підприємств роздрібної торгівлі (в середньому через п'ять місяців після початку діяльності), оптової торгівлі транспортом (сім місяців) та операцій з нерухомим майном (вісім місяців)", - йдеться у статті.
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Економічна правда
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