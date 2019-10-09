Країна торговців, програмістів та перукарів: Які бізнеси найбільш популярні в Україні

Останніми роками в Україні покращується бізнес-клімат. Про це говорять показники рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business та результати опитування експертів від НБУ.

Динаміка показників міжнародного рейтингу свідчить, що з 2011 року започаткувати підприємство в Україні стає все легше. Якщо у 2011 році за цим показником країна посідала 118 позицію із 183, то у 2019 році — 56 із 190.

Як ці цифри виглядають на практиці? Скільки підприємств відкрилося в Україні за останні три роки та скільки фізичних осіб-підприємців почали діяльність?

VoxUkraine дослідив нові підприємства країни на основі даних компанії "Опендатабот" за останні два роки — із серпня 2017 року по серпень 2019 року.

Стрімка динаміка

Підприємницька діяльність в Україні стрімко розвивається. За досліджений період відкрилося 686 379 бізнесів, тобто понад 900 підприємств на день.

Відповідно, щомісяця в Україні реєструють в середньому 26 632 підприємства. При цьому динаміка стабільна, і кількість нових підприємств завжди утримувалася на рівні 20-30 тис на місяць.

Кількість зареєстрованих нових підприємств

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ДЖЕРЕЛО: OPENDATABOT, voxukraine

Однак є цікавий виняток. Восени 2018 року було зареєстровано найбільше нових бізнесів. Тоді середні показники збільшилися більш ніж на 7 тис підприємств з піковою реєстрацією в жовтні 2018 року — 57 168, що майже вдвічі перевищувало середній показник за рік.

Частково це пояснюється заходами з детінізації зайнятості, здійсненими урядом у цей час.

Які бізнеси реєстрували у жовтні 2018 року? Більшістю стали ФОП: роздрібна торгівля — 20 577, перукарські послуги — 6 891, комп'ютерне програмування — 3 360. До речі, ці сфери найпопулярніші незалежно від періоду.

Провідні сфери за кількістю зареєстрованих бізнесів

(серпень 2017 року — серпень 2019 року)

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З року в рік існує позитивна динаміка відкриття нових підприємств. Найпопулярнішими сферами є торгівля, програмування та надання індивідуальних послуг, зокрема, послуги салонів краси та перукарень.

ФОП чи ТОВ

Серед усіх організаційно-правових форм реєстрації переважають ФОП. За два роки їх зареєструвалося 531 019, це 77% від усіх бізнесів.

На другому місці за кількістю реєстрацій — ТОВ, 155 359. Вони становлять 75% від усіх зареєстрованих юридичних осіб. На третьому — громадські організації, 10 404.

Щороку ФОП відкривається стабільно більше, ніж ТОВ, і різниця у кількості поступово зростає. Наприклад, у 2017 році ФОП відкрилося у 3,6 разу більше, ніж ТОВ (86 171 підприємство проти 31 444). У серпні 2019 року ФОП відкрилося уже в 5,7 разу більше, ніж ТОВ (172 068 проти 43 371).

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Це може пояснюватися легкістю процедури реєстрації, значно меншими вимогами до звітності та розміром податків. Останній фактор стає однією з причин, через які підприємці намагаються залишитися у статусі ФОП.

Реєстрація ТОВ потребує більшої кількості бюрократичних процедур, а для складання звітності і сплати податків знадобиться бухгалтер. Крім того, інколи підприємства використовують ФОП як спосіб платити нижчі податки.

Основні сфери за часткою зареєстрованих підприємств у ФОП та ТОВ, %

ФОП ТОВ Роздрібна торгівля 30 Оптова торгівля 42 Програмування 12 Операції з нерухомим майном 6 Оптова торгівля 7 Будівництво 5

В обох випадках за часткою зареєстрованих у сфері підприємств домінує торгівля. За розглянутий період нових ФОП у сфері роздрібної торгівлі з'явилося майже вдвічі більше, ніж у наступній за популярністю сфері — програмуванні.

У юридичних осіб найпопулярніша сфера, оптова торгівля, у сім разів випереджає другу за популярністю галузь — операції з нерухомістю.

За даними Держстату, оптова та роздрібна торгівля перебуває на першому місці за часткою ВВП (14%). Серед лідерів також переробна промисловість (12%) та сільське господарство (11%). Ці три сфери разом дають близько 40% ВВП.

Водночас будівництво, фінансова та страхова діяльність у лідерах за темпами зростання обсягів створеної доданої вартості.

За даними НБУ, оптова та роздрібна торгівля також залучає багато прямих іноземних інвестицій: у першому півріччі 2017 року — 24 млн дол, у першому півріччі 2018 року — 67 млн дол, у першому півріччі 2019 року — 36 млн дол.

За сумою абсолютних обсягів інвестицій за три перші півріччя наведених років торгівля на третьому місці після харчової та добувної промисловості.

Динаміка обсягів внесків за три роки

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ДЖЕРЕЛО: OPENDATABOT, voxukraine

Бізнеси регіонів

Регіональний розподіл відкриття бізнесів не став сюрпризом. Найактивніше бізнеси відкривали у п'ятьох найбільших областях та в Києві.

При цьому кількість нових бізнесів у столиці втричі більша, ніж середня кількість у п'ятьох провідних областях. За 2,5 року у столиці зареєстрували 139 646 нових бізнесів, що становить 20% від їхньої загальної кількості.

Регіональний розподіл нових бізнесів на 100 тис населення

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Щоб оцінити інтенсивність відкриття бізнесів для кожного регіону незалежно від кількості населення в ньому, автори розрахували кількість підприємств на 100 тис населення. Найбільший їх приріст — у Київській (2 140 на 100 тис населення), Харківській (1 923), Одеській (1 890), Миколаївській (1 765), Чернівецькій (1 745) та Львівській (1 747) областях.

Сумарно вони становлять 41% загальної кількості нових бізнесів. Найбільш популярні сфери — роздрібна та оптова торгівля, а також програмування.

У всіх регіонах країни на першому місці за кількістю нових підприємств на 100 тис населення перебуває сфера роздрібної торгівлі. Сфера оптової торгівлі теж у трійці лідерів в усіх регіонах, але посідає друге або третє місця.

Програмування входить до трійки найпопулярніших сфер у кожній провідній області за кількістю нових бізнесів. Загалом в Україні цієї сфери нема у трійці лідерів у 12 областях із середньою кількістю нових бізнесів на 100 тис населення 1 272. Перукарські послуги — у трійці лідерів в десятьох областях із середньою кількістю населення трохи більше 1,5 млн.

Перевірки нових бізнесів

Обов'язковий етап роботи підприємства — його перевірка державними регуляторами. Які підприємства перевіряються та скільки часу проходить від реєстрації підприємства до його перевірки?

З 686 379 нових підприємств у поле зору регуляторів потрапили 2 099 — 0,3% від загальної кількості, а проходили перевірку та отримали висновок щодо неї тільки 1 203 товариства з обмеженою відповідальністю.

Автори відібрали тільки ті сфери, де із серпня 2017 року по серпень 2019 року було зареєстровано понад 100 бізнесів, і порахували, скільки з них перевірили.

Середнє співвідношення частоти перевірок до загальної кількості зареєстрованих бізнесів у певній сфері становить 5,1%. Найчастіше на підприємстві проводиться одна перевірка, але є і винятки.

Найчастіше перевірки проходили нові підприємства за КВЕД "Роздрібна торгівля пальним" (38% від загальної кількості нових підприємств у цій сфері) та підприємства сфери медичних послуг (27%).

Частка перевірених нових бізнесів

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Натомість у сферах, де зареєстрована найбільша кількість підприємств, майже не проводяться перевірки. У всіх трьох провідних сферах за кількістю реєстрацій частота перевірок не перевищує 1%.

Так, у сфері будівництва було здійснено 67 перевірок на 4 702 нових бізнеси (1,4%), у сфері надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна — 55 на 5 376 (1%), у сфері неспеціалізованої оптової торгівлі було проведено 48 перевірок на 28 379 підприємств.

Однак при такій порівняно невеликій кількості перевірок контролери зафіксували доволі багато порушень. Наприклад, у сфері надання житла в оренду — 650 порушень, тобто майже по 12 на підприємство. Найбільше з них зафіксувала ДСНС (435 порушень) та Держпраці у Донецькій області (91).

На підприємствах сфери будівництва державні регулятори знаходили по три порушення на підприємство, а на підприємствах з неспеціалізованої оптової торгівлі співвідношення перевірок та порушень становило 1 до 1.

На першому місці за кількістю порушень — сфера роздрібної торгівлі пальним. Тут регулятори виявили 1 400 порушень (в середньому по 12 на одну фірму) при середньому значенні за всіма галузями три порушення на підприємство.

Хто перевіряє бізнес

Найбільше перевірок проводили Державна архітектурно-будівельна інспекція України (545 перевірок), Державна служба України з питань праці (274), Державна служба України з надзвичайних ситуацій (235 перевірок).

Серед регіональних регуляторів найсуворішою виявилася Держспоживслужба у Житомирській області, вона за 2,5 року провела 187 перевірок. Наступними за цим параметром є Держспоживслужба Києва (137 перевірок) та київське відділення Пенсійного фонду (52 перевірки).

Терміни перевірок

Автори також вирішили перевірити, хто з контролерів приходить першим на нові підприємства та підприємств яких галузей це стосується.

Для всіх регуляторів був визначений середній термін між датою реєстрації підприємства та датою перевірок. Також були визначені регулятори, які проводять перевірки найпершими. Автори брали до уваги тільки ті випадки, коли було більше трьох перевірок, щоб виключити поодинокі виняткові випадки.

В середньому перевірки ТОВ починаються за 326 днів з дати реєстрації. Медіана початку перевірок збігається із середнім значенням, тобто однакова кількість фірм проходила перевірки раніше середнього терміну та пізніше.

Майже чверть так званих ранніх перевірок, менш ніж за 326 днів, проходить на підприємствах сфери охорони здоров'я (145 з 608).

При цьому сфера медичних послуг лідирує і за кількістю перевірок у перший місяць після реєстрації: 52 підприємства з 86 (62%) були перевірені Держспоживслужбою у перший місяць.

В середньому найшвидше перевірки проводить саме Держспоживслужба. Вона була виведена з-під дії мораторію на перевірки у перші два місяці після реєстрації підприємства.

Відповідно, цей регулятор приходить на профільні підприємства першим, в середньому через дев'ять місяців з початку їх роботи.

Найбільшу увагу цього державного регулятора привертають заклади охорони здоров'я, середній строк початку перевірки після їх відкриття становить менше, ніж півроку (150 днів). Далі йдуть підприємства оптової торгівлі (середній строк початку перевірок вісім місяців) та роздрібної торгівлі (11 місяців).

Після Держспоживслужби перевіряти підприємства приходить Пенсійний фонд.

У середньому він починає перевіряти бізнеси через десять місяців з початку їх роботи. Найшвидше ПФ приходить до підприємств роздрібної торгівлі (в середньому через п'ять місяців після початку діяльності), оптової торгівлі транспортом (сім місяців) та операцій з нерухомим майном (вісім місяців).

Візиту МВС можна чекати в середньому через 13 місяців після відкриття підприємства. Відомство перевірило всі нові бізнеси в галузі діяльності охоронних служб та проведення розслідувань.

Державна служба з питань праці не поспішає проводити перевірки. Вона починає їх в середньому через 15 місяців з моменту відкриття підприємств.

Марина Отт, аналітикиня DataVox, Анна Вакарова, стажерка DataVox

VoxUkraine, спеціально для ЕП