WhatsApp исправил ошибку, которая позволяла взламывать переписку

WhatsApp исправил ошибку безопасности, из-за которой хакеры могли получить доступ к перепискам с помощью вредоносных GIF-файлов.



Об этом пишет "Коммерсант".

Взлом мог произойти, когда пользователь открывал этот файл в галерее.

"У нас нет оснований полагать, что проблема затронула пользователей. Но мы всегда работаем над тем, чтобы предоставить нашим пользователям новейшие функции безопасности",— сказал телеканалу CNN представитель WhatsApp.

Разработчики исправили ошибку в последнем обновлении мессенджера. Уязвимость устранена в версии 2.19.244.

WhatsApp ранее обнаружил уязвимость своего приложения, из-за которого вредоносная программа могла похищать данные пользователей.