WhatsApp виправив помилку, яка дозволяла зламувати переписку

WhatsApp виправив помилку безпеки, через яку хакери могли отримати доступ до листування за допомогою шкідливих GIF-файлів.

Про це пише "Комерсант".

Злам міг відбутися, коли користувач відкривав цей файл в галереї.

"У нас немає підстав вважати, що проблема торкнулася користувачів. Але ми завжди працюємо над тим, щоб надати нашим користувачам новітні функції безпеки", - сказав телеканалу CNN представник WhatsApp.

Розробники виправили помилку в останньому оновленні месенджера. Уразливість усунена в версії 2.19.244.

WhatsApp раніше виявив уразливість свого додатка, через який шкідлива програма могла викрадати дані користувачів.