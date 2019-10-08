WhatsApp виправив помилку, яка дозволяла зламувати переписку
Вівторок, 8 жовтня 2019, 14:08
WhatsApp виправив помилку безпеки, через яку хакери могли отримати доступ до листування за допомогою шкідливих GIF-файлів.
Про це пише "Комерсант".
Злам міг відбутися, коли користувач відкривав цей файл в галереї.
"У нас немає підстав вважати, що проблема торкнулася користувачів. Але ми завжди працюємо над тим, щоб надати нашим користувачам новітні функції безпеки", - сказав телеканалу CNN представник WhatsApp.
Розробники виправили помилку в останньому оновленні месенджера. Уразливість усунена в версії 2.19.244.
WhatsApp раніше виявив уразливість свого додатка, через який шкідлива програма могла викрадати дані користувачів.
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