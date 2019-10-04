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Запасы в хранилищах газа достигли максимума за последние 9 лет

Пятница, 4 октября 2019, 19:44

В украинских подземных хранилищах газа уже накопили больше 20,5 миллиардов кубометров - это исторический максимум запасов в ПХГ за последние девять лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Мы продолжаем подготовку к непростой зиме в условиях возможного "нулевого транзита". Считаем, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020", - говорится в сообщении.

Напомним:

В связи с достижением расчетных объемов прекращены закачки природного газа в шесть из десяти газохранилищ.

Экономическая правда

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Нафтогаз

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