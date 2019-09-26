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На шесть из десяти украинских хранилищ прекратили закачивать газ

Четверг, 26 сентября 2019, 16:32

В связи с достижением расчетных объемов прекращено закачки природного газа в шесть из десяти газохранилищ.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

"Сейчас природный газ закачивается в Бильче-Волицкое, Угерское, Дашавское и Богородчанское ПХГ в режиме 65 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

"Уже более 288 компаний активно пользуются услугами Укртрансгаза по хранению объемов газа в ПХГ, из них 32 трейдера хранят 6,7 млрд кубометров газа в режиме "таможенного склада", - добавили в Укртрансгазе.

Напомним:

В подземных хранилищах Укртрансгаза в 2019 году уже накопили 20 миллиардов кубометров газа, этот показатель - исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет.

Экономическая правда

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ПХГ газ

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