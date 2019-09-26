На шесть из десяти украинских хранилищ прекратили закачивать газ
В связи с достижением расчетных объемов прекращено закачки природного газа в шесть из десяти газохранилищ.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.
"Сейчас природный газ закачивается в Бильче-Волицкое, Угерское, Дашавское и Богородчанское ПХГ в режиме 65 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении.
"Уже более 288 компаний активно пользуются услугами Укртрансгаза по хранению объемов газа в ПХГ, из них 32 трейдера хранят 6,7 млрд кубометров газа в режиме "таможенного склада", - добавили в Укртрансгазе.
Напомним:
В подземных хранилищах Укртрансгаза в 2019 году уже накопили 20 миллиардов кубометров газа, этот показатель - исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет.
Экономическая правда
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