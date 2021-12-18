Нафтогазу отменили штраф за недопуск проверки
Суббота, 18 декабря 2021, 13:22
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила свой же штраф почти в 1,2 миллиона за недопуск представителей комиссии к проверкам.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на соответствующее решение НКРЭКУ от 17 декабря.
Агентство пишет, что регулятор заменил штрафные санкции на оговорки по недопущению в дальнейшем нарушения лицензионных требований и законодательства. Кроме того, НКРЭКУ проведет внеплановые проверки Нафтогаза.
Напоминаем:
Ранее Нацкомиссия по вопросам энергетики наложила на "Нафтогаз" штраф за недопуск инспекторов до проверки.
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