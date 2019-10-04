Запаси у сховищах газу досягли максимуму за останні 9 років
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 19:44
В українських підземних сховищах газу уже накопичили більше 20,5 млрд кубометрів - це історичний максимум запасів у ПСГ за останні дев'ять років.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
"Ми продовжуємо підготовку до непростої зими в умовах можливого "нульового транзиту". Вважаємо, що Україна готова до стабільного проходження опалювального сезону 2019/2020", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У зв'язку із досягненням розрахункових обсягів припинено закачування природного газу на шість із десяти газосховищ.
Економічна правда
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