Запаси у сховищах газу досягли максимуму за останні 9 років

В українських підземних сховищах газу уже накопичили більше 20,5 млрд кубометрів - це історичний максимум запасів у ПСГ за останні дев'ять років.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Ми продовжуємо підготовку до непростої зими в умовах можливого "нульового транзиту". Вважаємо, що Україна готова до стабільного проходження опалювального сезону 2019/2020", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У зв'язку із досягненням розрахункових обсягів припинено закачування природного газу на шість із десяти газосховищ.

Економічна правда