"Нафтогаз Трейдинг" предлагает на бирже газ по рекордной цене – медиа

Компания "Нафтогаз Трейдинг" на аукционе 20 декабря на "Украинской энергетической бирже" предлагает к продаже ресурс декабря и ПХГ по 56 112 гривень за тысячу кубических метров.

Об этом идет речь в биржевом бюллетене, сообщает Expro.

Цены на условиях послеоплаты составляют 56712 грн/тыс куб м (декабрь) и 56892 грн/тыс куб м (январь).

Вместе с тем, предложения других продавцов колеблются в широком диапазоне 44 400 – 59 500 грн/тыс куб.

Цены на природный газ на краткосрочном рынке в первой половине понедельника также установили рекорд – 49 617,65 грн/тыс куб м (с НДС), новый исторический максимум. В общей сложности, было реализовано 85 тыс куб м газа с передачей в течение дня.

Основная причина резкого роста цен на газ в Украине – дальнейший рост котировок в Европе. Так, в начале понедельника фьючерсные цены (ресурс января) на нидерландском TTF достигли 148 евро/MWh или выше 1850 долларов/тыс куб.

Рост цен на газ в Европе обусловлен обвалом поставок российского газа через "Ямал" – до 1,3 млн куб м в сутки (20 декабря).

При переводе в гривню цена газа в Европе составляет около 57 тыс грн/тыс м3. Таким образом, газ в Украине торгуется примерно на 7 тыс грн/тыс куб м или на 17,5 евро/MWh ниже, чем в Европе.