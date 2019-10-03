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Гончарук: Правительство не планирует увеличивать дефицит госбюджета ко второму чтению

Четверг, 3 октября 2019, 18:18

Кабинет Министров при подготовке ко второму чтению проекта государственного бюджета на 2020 год намерено сохранить размер его дефицита в рамках заявленных 2,09%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Горчарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что предложений от народных депутатов будет много. Мы понимаем, что профинансировать все эти предложения невозможно. Но мы совершенно точно будем работать в рамках того дефицита бюджета, который мы заявили", - подчеркнул премьер.

Кабмин рассчитывает, что в октябре Нацбанк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовят обновленный макроэкономический прогноз, который ляжет в основу проекта госбюджета ко второму чтению.

"Надеюсь, что в октябре НБУ и Министерство экономики разработают и обнародуют макропрогноз, который даст нам понимание доходной части бюджета ко второму чтению. Плюс мы посмотрим со стороны, возможно, какие-то еще инструменты, которые дадут возможность немного увеличить доходную часть", - добавил Гончарук.

Напомним:

Верховная Рада планирует 18 октября рассмотреть в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

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Кабмин бюджет

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Экономическая правда
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