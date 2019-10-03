Гончарук: Уряд не планує збільшувати дефіцит держбюджету до другого читання

Кабінет Міністрів під час підготовки до другого читання проекту державного бюджету на 2020 рік має намір зберегти розмір його дефіциту в рамках заявлених 2,09%,

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Горчарук, передає "Інтерфакс-Україна".



"Ми очікуємо, що пропозицій від народних депутатів буде багато. Ми розуміємо, що профінансувати всі ці пропозиції неможливо. Але ми абсолютно точно працюватимемо в рамках того дефіциту бюджету, який ми заявили", - підкреслив прем'єр.

Кабмін розраховує, що в жовтні Нацбанк і Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підготують оновлений макроекономічний прогноз, який ляже в основу проекту держбюджету до другого читання.



"Сподіваюся, що у жовтні НБУ та Міністерство економіки розроблять і оприлюднять макропрогноз, який дасть нам розуміння дохідної частини бюджету до другого читання. Плюс ми подивимося з боку, можливо, якісь ще інструменти, які дадуть можливість трохи збільшити дохідну частину", - додав Гончарук.

Нагадаємо:

Верховна Рада планує 18 жовтня розглянути у першому читанні проект закону про державний бюджет на 2020 рік.