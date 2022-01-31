Лекарства за "ковидную тысячу": сколько купили за неделю

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По программе "єПідтримка" украинцы потратили более 88 млн грн на покупку лекарств - в целом с начала запуска программы перечислили 7,35 млрд грн, из них потратили - почти 2 млрд грн.

Об этом сообщает Минэкономики.

Там напомнили, что возможность приобрести лекарства по программе доступна с 24 января для граждан старше 60 лет. Купить можно любое лекарство, разрешенное для применения в Украине, как в аптечных заведениях, так и в интернет-аптеках.

"В настоящее время программой єПідтримка уже воспользовалось более 7 миллионов 350 тысяч человек.

Всего с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 7,35 млрд. грн. Около 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили", - отметил замминистра экономики Александр Грибан.

Самыми популярными по видам расходов стали:

книжные магазины – 705 млн грн;

кинотеатры – 488 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 249 млн. грн.

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 242 млн грн;

спорт – 222 млн грн;

лекарства – 88 млн грн.

Официальный старт программы прошел 19 декабря 2021 года.

Программа будет длиться год – до 18 декабря 2022 и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение "Действие".

На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают, говорят в правительстве.

"Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате", - добавили там.

Напоминаем:

Программу выплат вакцинированным украинцам "єПідтримка" хотят расширить и разрешить тратить средства на образовательные и коммунальные услуги.

Украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса получат через портал "Дія" еще 500 гривень в рамках программы "єПідтримка".

Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над расширением программы "єПідтримка", чтобы позволить вакцинированным людям с инвалидностью первой группы потратить тысячу гривен помощи от государства на лекарства.

С 24 января вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе єПідтримка на покупку лекарств, в том числе онлайн.

Экономическая правда