Украина улучшает отношения с инвесторами - Минфин

Институт международных финансов улучшил позиции Украины в ежегодном рейтинге качества взаимодействия суверенных эмитентов с международными инвесторами.

Об этом сообщает сайт Министерства финансов.

Отмечено, что в 2019 году оценка Украины в сфере отношений с инвесторами выросла на 3,5 балла, увеличившись с 36,5 до 40 из максимальных 42-х.

В Минфине прогресс связывают с началом проведения глобальных звонков с инвесторами и публикациями расширенных данных для анализа на веб-сайте Министерства.

В нынешнем отчете IIF Украина стала одной из трех стран вместе с Ганой и Венгрией с наибольшим прогрессом в области качества распространения данных: оценка открытости выросла на 4 балла - с 32 по 36 из 44 максимальных.

IIF отметил в своем отчете, что прогресс удалось достичь благодаря частичному внедрению учета по методологии IMF GFSM 2001, обнародованию графика погашения государственного долга ежеквартально и публикациями графика погашения валового внешнего долга.

Как отмечается, в 2018 году Институт международных финансов также признал наибольший прогресс Украины: оценка практик Украины в сфере отношений с инвесторами выросла на 20 баллов, увеличившись с 16 до 36,5 с максимальных 42-х.

Напомним:

24 октября Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.