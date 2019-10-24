Украина поднялась в рейтинге Doing business

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

Источник: пресс-служба Кабмина с ссылкой на комментарий премьера Алексея Гончарука

Детали: Согласно данным Всемирного банка, положительные изменения имели 6 показателей из 10 индикаторов, которые учитываются при составлении рейтинга.

Наибольший прогресс был продемонстрирован по компоненте "защита миноритарных акционеров" +27 пунктов и компоненте "получение разрешения на строительство" +10 пунктов.

Кроме этого, положительные сдвиги произошли по таким индикаторам рейтинга: подключение к электросетям, международная торговля, регистрация имущества, доступ к кредитам.

Прямая речь Гончарука: "Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на 7 позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов.

Однако это только начало и мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции ".

Еще больше деталей: Рейтинг Doing Business состоит ежегодно Всемирным банком. В нем оценивается инвестиционная привлекательность 190 стран мира. Отчет формируется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 основным индикаторам.

Индекс легкости ведения бизнеса является одним из решающих маркеров для бизнеса при принятии решений об инвестициях в ту или иную страну.

Напомним:

В 2019 году Украина занимала 71 место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.