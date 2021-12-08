Минфин продал гособлигаций на 16,7 миллиардов

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На аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма 7 декабря Министерство финансов привлекло в госбюджет 16,67 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Инвесторам предложили 6 выпусков гривневых облигаций и 2 выпуска ценных бумаг, номинированных в евро и долларах США.

В частности, в бюджет привлекли 261 млн долл под 3,5% с погашением 23 июня 2022 года.

Также - 36,5 млн евро под 1,75% с погашением 10 марта 2022 года.

Кроме этого, Минфин привлек:

15 млн грн под 12,85% с погашением 30 октября 2024 года;

516 млн грн под 12,64% с погашением 1 ноября 2023 года;

487 млн ​​грн под 11,79% с погашением 19 апреля 2023 года;

2,72 млрд грн под 11,7% с погашением 14 декабря 2022 года;

3,56 млрд грн под 11,49% с погашением 26 августа 2022 года;

1,1 млрд грн под 10,7% с погашением 29 июня 2022 года.

Всего в бюджет привлекли 16 670 628 471,15 грн.

Напоминаем:

На аукционах по продаже гособлигаций 30 ноября Министерство финансов привлекло 12,7 млрд грн, повысив ставки по бумагам.

На аукционах продажи гособлигаций 23 ноября Министерство финансов привлекло 4,4 млрд грн и подняло ставки по бумагам.

В НБУ объяснили, что новости о вероятном военном вторжении России с целью дестабилизации ситуации в Украине не оказали значительного влияния ни на валютный рынок Украины, ни на привлекательность украинских ценных бумаг.

Министерство финансов 16 ноября продало облигаций внутренних госзаймов на сумму 8 млрд грн.

Экономическая правда