Україна покращує відносини з інвесторами — Мінфін

Інститут міжнародних фінансів покращив позиції України в щорічному рейтингу якості взаємодії суверенних емітентів із міжнародними інвесторами.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

Зазначено, що в 2019 році оцінка України в сфері відносин з інвесторами виросла на 3,5 бали, збільшившись з 36,5 до 40 з максимальних 42-х.

В Мінфіні прогрес пов'язують з початком проведення глобальних дзвінків з інвесторами та публікаціями розширених даних для аналізу на веб-сайті Міністерства.

В цьогорічному звіті IIF Україна стала однією з трьох країн разом з Ганою та Угорщиною з найбільшим прогресом у сфері якості поширення даних: оцінка відкритості даних зросла на 4 бали – з 32 до 36 з 44 максимальних.

Зокрема, IIF відзначив у своєму звіті, що прогрес вдалось досягнути завдяки частковому впровадженню обліку за методологією IMF GFSM 2001, оприлюдненню графіку погашення державного боргу щоквартально та публікації графіку погашення валового зовнішнього боргу.

Як зазначається, в 2018 році Інститут міжнародних фінансів також визнав найбільший прогрес України: оцінка практик України в сфері відносин з інвесторами виросла на 20 балів, збільшившись з 16 до 36,5 із максимальних 42-х.

Нагадаємо:

24 жовтня Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.