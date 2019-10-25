Україна покращує відносини з інвесторами — Мінфін
Інститут міжнародних фінансів покращив позиції України в щорічному рейтингу якості взаємодії суверенних емітентів із міжнародними інвесторами.
Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.
Зазначено, що в 2019 році оцінка України в сфері відносин з інвесторами виросла на 3,5 бали, збільшившись з 36,5 до 40 з максимальних 42-х.
В Мінфіні прогрес пов'язують з початком проведення глобальних дзвінків з інвесторами та публікаціями розширених даних для аналізу на веб-сайті Міністерства.
В цьогорічному звіті IIF Україна стала однією з трьох країн разом з Ганою та Угорщиною з найбільшим прогресом у сфері якості поширення даних: оцінка відкритості даних зросла на 4 бали – з 32 до 36 з 44 максимальних.
Зокрема, IIF відзначив у своєму звіті, що прогрес вдалось досягнути завдяки частковому впровадженню обліку за методологією IMF GFSM 2001, оприлюдненню графіку погашення державного боргу щоквартально та публікації графіку погашення валового зовнішнього боргу.
Як зазначається, в 2018 році Інститут міжнародних фінансів також визнав найбільший прогрес України: оцінка практик України в сфері відносин з інвесторами виросла на 20 балів, збільшившись з 16 до 36,5 із максимальних 42-х.
Нагадаємо:
24 жовтня Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.
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