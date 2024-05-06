140 тысяч компаний в Украине зарегистрированы по адресам массовой регистрации – Опендатабот
В Украине в адресах массовой регистрации зарегистрировано более 140 тыс компаний. То есть на таких адресах, где зарегистрировано более 50 бизнесов.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
"Более 140 тыс компаний зарегистрированы по адресам массовой регистрации в Украине. Такими адресами Опендатабот определяет места, где зарегистрировано более 50 различных предприятий. Проверка адреса массовой регистрации поможет избежать мошенничества и потенциально ненадежных бизнесменов", – говорится в сообщении.
Больше компаний по таким адресам зафиксировано в Киеве — более 101 тыс, или 71,8% от общего количества. В троицу попали также Харьковская и Одесская области – более 8 тыс (6,3%) и 5 тыс (4,1%) соответственно.
Те же регионы лидируют и по количеству адресов. В Киеве компании массово регистрируются по 815 адресам (63,4%), Харьковщине и Одесщине – 105 (8,2%) и 65 (5,1%) соответственно.
Больше всего компаний на одном месте зарегистрировано в столице: на улице Мельникова, 12. Это юридический адрес 2 363 компаний, из которых 1 978 активных и 385 неактивных.
Регистрация местонахождение компании по адресам массовой регистрации можно отнести к ее негативным характеристикам при планировании сотрудничества с такой компанией, считает адвокат, арбитражный управляющий, специалист по банкротству Денис Лихопек.
"В своей практике я сталкивался с единичным явлением, что местонахождением компании-банкрота оказываются именно места массовой регистрации. В частности, такая перерегистрация чаще всего происходит по инициативе руководителей и владельцев бизнесов, которые пытаются избежать финансовой ответственности в преддверии открытия дел о банкротствах. Иногда такое развитие событий может планироваться даже с начала деятельности такой компании", – говорит Лихопек.
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Напомним:
Украинцы за первый квартал 2024 года открыли более 74 тысяч новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.