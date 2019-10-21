Курс валют на 21 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

21 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,09 - 25,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,01 - 25,03 гривни;

Евро - 27,92 - 27,94 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,87 - 25,15 гривни. Евро покупают по 27,55 гривни, продают по 28,06 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,91 - 24,88 гривни, евро - 27,61 - 27,71 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 30 копеек, установив его на 21 октября на уровне 25,03 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 18 октября на уровне 24,73 гривни за доллар.

18 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

Экономическая правда