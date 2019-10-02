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Кабмин утвердил продажу имущества банкротов через "ProZorro.Продажи"

Среда, 2 октября 2019, 17:07

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Кабмин Prozorro

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Экономическая правда
Укр / Рус
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