Кабмін затвердив продаж майна банкрутів через "ProZorro.Продажі"

Кабінет міністрів затвердив продаж майна підприємств-банкрутів через електронні аукціони "Прозорро.Продажі".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник "Прозорро.Продажі" Олексій Соболєв.

"Кабмін ухвалив Постанову, яка передбачає продаж майна банкрутів через дворівневу електронну систему. А це означає, що аукціону з продажу майна банкрутів - не просто бути в системі Прозорро.Продажі, а ще й бути своєчасно", - написав Соболєв.

За його словами, до цього часу, продаж майна банкрутів переважно відбувалося на закритому фізичному аукціоні зі штучно обмеженим доступом, предкваліфікацією та ручним визначенням (підняття табличок руками).

"Закриті аукціони - відповідний результат - кредитори в середньому отримували від продажу всього 8% від своїх вимог. Для порівняння в США рівень задоволення вимог кредиторів складає в середньому 50%", - повідомив Соболєв.

"Як доводить наш особистий досвід з продажу чого завгодно, ну хоча б проблемних активів-банків банкрутів, які до цього не продавалися роками, прозорість та відкритий рівний доступ - роблять свою справу і продають все за найвигіднішими цінами", - заявив він.

А отже, стверджує Соболєв, банки зможуть збільшити суми продажів на електронних аукціонах і повернути більше.

"Ну і от ми впевнені, що Прозорро.Продажі наблизять ці 8% до американських показників тільки в Україні. Наша дворівнева система повністю готова до того, щоб електронні прозорі торги запрацювали вже найближчим часом", - підсумував він.

Економічна правда