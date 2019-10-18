УЗ заинтересована в покупке китайских локомотивов

Укрзализныця подтвердила заинтересованность в приобретении локомотивов китайской компании CRRC Corporation Limited - крупнейшего в мире производителя железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что переговоры прошли под председательством министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Мы имеем серьезную потребность в обновлении тягового подвижного состава, а китайские партнеры предлагают современные локомотивы, которые могут значительно улучшить ситуацию с локомотивным парком и вывести Укрзализныцю на более высокий уровень конкурентоспособности", - заявил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

По его словам, учитывая тенденцию уменьшения веса грузовых поездов, CRRC предлагает поставлять вместо привычных двухсекционных 8-осных локомотивов 1-секционные 6-осные, обслуживание которых в 1,5 раза дешевле.

"Еще раз подчеркну, что главным пунктом наших переговоров будет цена закупки, сервисного обслуживания, возможность локализации производства узлов и запасных частей. Уверен, вместе мы придем к консенсусу и выберем самые выгодные условия сотрудничества", - добавил он.

Напомним:

Укрзализныця в сентябре 2018 года подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC. Потребности компании - приобретение не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а до 2029 года - до 500 новых электровозов.

Экономическая правда