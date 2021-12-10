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УЗ назначает дополнительные поезда к новогодним праздникам: направления

Пятница, 10 декабря 2021, 20:25
 
фото уз

Укрзализныця назначает дополнительные поезда в канун новогодних праздников и увеличивает периодичность существующих.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

К праздникам появится 9 направлений:

  • № 235/236 Киев – Ужгород (через Славское);
  • №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;
  • № 259/260 Сумы, Киев – Ворохта (через Буковель);
  • №123/124 Киев – Одесса;
  • №211/212 Харьков – Львов;
  • №167/168 Львов – Одесса;
  • №238/237 Одесса – Ужгород.
  • № 201/202 Ковель – Киев;
  • №197/198 Ковель – Киев.

Дополнительные поезда будут начинать движение с 23-24 декабря, а завершать 10-11 января следующего года. Есть три исключения: поезд Киев-Одесса и Львов-Одесса, которые будут курсировать в отдельные дни 29 декабря – 9 января, а также Ковель-Киев, который будет курсировать с 30 декабря по 10 января.

Кроме того, УЗ продлила ряд маршрутов, в частности:

  • Поезд №75/76 Кривой Рог – Киев в Хмельницкий,
  • Поезд №779/780 Сумы – Киев в Винницу,
  • Поезд №57/58 Киев – Яремче в Ворохту (через Буковель).

Периодичность вырастет у поезда №757/758 Киев – Могилев-Подольский, который будет отправляться из Киева 27, 30 декабря и 3 января.

В Укрзалізниці добавляют, что на период новогодних и рождественских перевозок наблюдается увеличенный спрос на поезда в рекреационные зоны Карпат – даже по сравнению с докарантинным периодом сезона 2019/2020 года.

Напоминаем:

Укрзализныця назначает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на период зимних праздников.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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