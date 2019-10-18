УЗ зацікавлена у купівлі китайських локомотивів

Укрзалізниця підтвердила зацікавленість у придбанні локомотивів китайської компанії CRRC Corporation Limited - найбільшого у світі виробника залізничного транспорту.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що переговори пройшли під головуванням міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"Ми маємо серйозну потребу в оновленні тягового рухомого складу, а китайські партнери пропонують сучасні локомотиви, які можуть значно покращити ситуацію з локомотивним парком та вивести Укрзалізницю на вищий рівень конкурентоспроможності", - заявив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

За його словами, з огляду на тенденцію зменшення ваги вантажних поїздів, CRRC пропонує поставляти замість звичних двосекційних 8-вісних локомотивів 1-секційні 6-вісні, обслуговування яких у 1,5 рази дешевше.

"Ще раз підкреслю, що головним пунктом наших переговорів буде ціна закупівлі, сервісного обслуговування, можливість локалізації виробництва вузлів та запасних частин. Впевнений, спільно ми дійдемо консенсусу та оберемо найвигідніші умови співпраці", - додав він.

Нагадаємо:

Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC. Потреби компанії — придбання не менше 200 локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.

Економічна правда