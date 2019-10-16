Доступный ультрабук, смартфон Pixel 4 с радаром - что показали на презентации Google

На презентации Made by Google 2019 компания показала смартфон Pixel 4 с двойной камерой и функцией распознавания лицом, ультрабук Pixelbook и обновленные беспроводные наушники Pixel Buds.

Об этом сообщает TJournal.

Смартфон Pixel 4 стал главной новинкой презентации. Вместо сенсора отпечатков пальцев в Pixel 4 и Pixel XL появилась функция распознавания лица исенсор, который позволяет управлять гаджетами с помощью жестов.

Отмечается, что новые флагманы Google имеют 5,7 и 6,3-дюймовые OLED-дисплеи с частотой обновления 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 855, в котором впервые появился отдельный сопроцессор Pixel Neural Core для нейросетей, 6 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти.

"Смартфон получил сенсор Soli, расположенный в верхней части устройства. Он позволяет управлять смартфоном с помощью жестов на определенном расстоянии от экрана - можно пропускать песни или изменять громкость.

Благодаря технологии Motion Sense устройство распознает лицо пользователя, пока он достает телефон из кармана, и разблокирует смартфон без дополнительного свайпа. Устройство узнает владельца независимо от ракурса", - говорится в сообщении.

Цена минимальной версии Pixel 4 с 64 Гб составит 799 долларов. В продажу гаджет поступит 24 октября в США.

Также Google представила ультрабук Pixelbook Go, который имеет 13,3-дюймовый сенсорный экран и работает на Chrome OS.

Пользователи могут выбрать между процессорами Intel Core m3, i5 и i7, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ внутренней памяти. Ультрабук работает на одном заряде до 12 часов.

Он стоит 649 долларов. Предзаказ Pixelbook Go черного цвета уже доступен в США.

Беспроводные наушники Pixel Buds 2

Обновленные беспроводные наушники поддерживают управление жестами и, по словам представителей Google, работают на расстоянии трех комнат или футбольного поля от подключенного смартфона.

Гаджет работает до 5 часов от одного заряда, а с кейсом - до 24 часов. Pixel Buds появятся в США весной 2020 года, цена - 179 долларов.

"Умная" колонка Google Nest Mini

Компактная модель колонки Nest Mini пришла на смену Home Mini. В гаджете добавили третий микрофон для лучшего распознавания голоса во время шума.

Владельцам "умных" колонок Nest посылать "умные" сообщение о том, что происходит в доме или рядом с ним. Например, если кто-то припарковался у дверей или произошел пожар.

Корпус Nest Mini на 100% состоит из переработанного пластика. Стоимость гаджета - 49 долларов, в продажу колонка поступит в 23 странах 22 октября.

Роутер-колонка Google Nest WiFi

Google Nest WiFi сочетает в себе функции роутера и "умной" колонки Google Home. Устройство Nest WiFi Point позволяет увеличить зону покрытия WiFi.

Дома можно организовать сеть из роутера и компактных "точек", расставленных по комнатам. Комплект с роутером и одной "точкой" обойдется в 269 долларов, а с двумя - в 349 долларов.