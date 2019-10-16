Доступний ультрабук, смартфон Pixel 4 з радаром - що показали на презентації Google

На презентації Made by Google 2019 компанія показала смартфон Pixel 4 з подвійною камерою та функцією розпізнавання обличчям, ультрабук Pixelbook та оновлені бездротові навушники Pixel Buds.

Про це повідомляє TJournal.

Смартфон Pixel 4 став головною новинкою презентації. Замість сенсору відбитків пальців у Pixel 4 і Pixel XL з'явилась функція розпізнавання обличчя і сенсор, який дозволяє керувати гаджетами за допомогою жестів.

Зазначається, що нові флагмани Google мають 5,7 та 6,3-дюймові OLED-дисплеї з частотою оновлення 90 Гц, процесором Qualcomm Snapdragon 855, в якому вперше з'явився окремий співпроцесор Pixel Neural Core для нейромереж, 6 ГБ оперативної пам'яті, а також 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам'яті.

"Смартфон отримав сенсор Soli, розташований у верхній частині пристрою. Він дозволяє керувати смартфоном за допомогою жестів на певній відстані від екрану - можна пропускати пісні або змінювати гучність.

Завдяки технології Motion Sense пристрій розпізнає обличчя користувача, поки він дістає телефон з кишені, і розблокує смартфон без додаткового свайпу. Пристрій впізнає власника незалежно від ракурсу", - йдеться у повідомленні.

Ціна мінімальної версії Pixel 4 з 64 Гб становитиме 799 доларів. У продаж гаджет надійде 24 жовтня в США.

Також Google презентувала ультрабук Pixelbook Go, який має 13,3-дюймовий сенсорний екран та працює на Chrome OS.

Користувачі можуть вибрати між процесорами Intel Core m3, i5 і i7, 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті, а також 64 ГБ, 128 ГБ або 256 ГБ внутрішньої пам'яті. Ультрабук працює на одному заряді до 12 годин.

Він коштує 649 доларів. Передзамовлення Pixelbook Go чорного кольору уже доступне в США.

Бездротові навушники Pixel Buds 2

Оновлені бездротові навушники підтримують керування жестами та, за словами представників Google, працюють на відстані трьох кімнат чи футбольного поля від підключеного смартфона.

Гаджет працює до 5 годин від одного заряду, а з кейсом - до 24 годин. Pixel Buds з'являться в США навесні 2020 року, ціна - 179 доларів.

"Розумна" колонка Google Nest Mini

Компактна модель колонки Nest Mini прийшла на зміну Home Mini. У гаджет додали третій мікрофон для кращого розпізнавання голосу під час шуму.

Власникам "розумних" колонок Nest надсилатимуть "розумні" повідомлення про те, що відбувається в будинку або поряд з ним. Наприклад, якщо хтось припаркувався біля дверей або сталася пожежа.

Корпус Nest Mini на 100% складається з переробленого пластику. Вартість гаджета - 49 доларів, в продаж колонка надійде в 23 країнах 22 жовтня.

Роутер-колонка Google Nest WiFi

Google Nest WiFi поєднує в собі функції роутера і "розумної" колонки Google Home. Пристрій Nest WiFi Point дозволяє збільшити зону покриття WiFi.

Вдома можна організувати мережу з роутера і компактних "точок", розставлених по кімнатах. Комплект з роутером і однієї "точкою" обійдеться в 269 доларів, а з двома - в 349 доларів.