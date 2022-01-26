JPMorgan отказался от инвестиций в российский рубль из-за ситуации вокруг Украины

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Аналитики американского банка JPMorgan Chase&Co. больше не рекомендуют клиентам длинные вложения в российский рубль на фоне нарастающей напряженности вокруг Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в текущем месяце рубль уже потерял более 5%, что является наибольшим показателем среди развивающихся рынков.

"Быстрое снижение курса побудило центральный банк прекратить регулярные покупки иностранной валюты во избежание какого-либо дополнительного давления на российскую валюту", - напоминает издание.

"Мы не можем с высокой уверенностью исключать негативные сценарии", - написали стратеги Анезка Христова и Майкл Гаррисон в записке от 24 января.

В JPMorgan также признали, что ранее недооценивали опасность и в результате лишились таких вложений.

"Для стабильного ралли облигаций, вероятно, нужно как снижение геополитической неопределенности, так и более очевидные признаки того, что инфляция достигла своего пика", – говорят аналитики.

Они добавили, что сейчас рубль недооценен в среднем на 13%.

Напомним:

На фоне обвала рубля до минимума более чем за год Центробанк РФ объявил об остановке покупки валюты в рамках бюджетного правила.

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Экономическая правда