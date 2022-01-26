JPMorgan отказался от инвестиций в российский рубль из-за ситуации вокруг Украины
Аналитики американского банка JPMorgan Chase&Co. больше не рекомендуют клиентам длинные вложения в российский рубль на фоне нарастающей напряженности вокруг Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в текущем месяце рубль уже потерял более 5%, что является наибольшим показателем среди развивающихся рынков.
"Быстрое снижение курса побудило центральный банк прекратить регулярные покупки иностранной валюты во избежание какого-либо дополнительного давления на российскую валюту", - напоминает издание.
"Мы не можем с высокой уверенностью исключать негативные сценарии", - написали стратеги Анезка Христова и Майкл Гаррисон в записке от 24 января.
В JPMorgan также признали, что ранее недооценивали опасность и в результате лишились таких вложений.
"Для стабильного ралли облигаций, вероятно, нужно как снижение геополитической неопределенности, так и более очевидные признаки того, что инфляция достигла своего пика", – говорят аналитики.
Они добавили, что сейчас рубль недооценен в среднем на 13%.
Напомним:
На фоне обвала рубля до минимума более чем за год Центробанк РФ объявил об остановке покупки валюты в рамках бюджетного правила.
Читайте также: Обострения нет, но украинцам уже нужно платить: сколько стоят стране угрозы Путина
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua