Зеленский видит МВФ возможным посредником в переговорах по Приватбанку

Президент Владимир Зеленский заявил, что видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по Приватбанку.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

"Я бы хотел, чтобы, если будут такие переговоры, то мне кажется, что должны быть международные эксперты. Это люди могут быть и от МВФ, и от кого угодно, кому люди доверяют", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.

"Если нет желания этот вопрос таким образом там решать, в любом случае, я буду защищать нашу страну. Это государственный банк и я буду его защищать", - добавил президент и отметил, что готов для этого использовать свою публичную позицию.

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

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Экономическая правда