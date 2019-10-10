Зеленский видит МВФ возможным посредником в переговорах по Приватбанку
Президент Владимир Зеленский заявил, что видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по Приватбанку.
Об этом он сказал во время пресс-марафона.
"Я бы хотел, чтобы, если будут такие переговоры, то мне кажется, что должны быть международные эксперты. Это люди могут быть и от МВФ, и от кого угодно, кому люди доверяют", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, эксперты должны проанализировать ситуацию и мировые судебные кейсы, чтобы наработать соответствующее решение.
"Если нет желания этот вопрос таким образом там решать, в любом случае, я буду защищать нашу страну. Это государственный банк и я буду его защищать", - добавил президент и отметил, что готов для этого использовать свою публичную позицию.
Напоминаем:
В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.
Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.
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Экономическая правда
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