Почти все $2,7 млрд от распределения МВФ в августе уже истрачены – Минфин

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Украина уже израсходовала 2,45 млрд долларов из полученных в августе 2,7 млрд долларов, хотя планировала сохранить половину для буфера рисков.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ Министерства финансов.

Кроме того, планируется, что остальные средства от распределения будут израсходованы до конца 2021 года.

"Неиспользованный остаток составляет 178 219 820 СДР. На следующей неделе они поступят в Государственную казначейскую службу и будут потрачены. Это около $250 млн", – сообщили агентству в пресс-службе.

В то же время, в Меморандуме с МВФ по итогам первого пересмотра программы stand-by Украина сообщила о планах сохранить половину средств от августовского распределения, то есть около 1,4 млрд долларов.

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Напоминаем:

23 августа Украина получила на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл.) в рамках распределения 650 млрд долл. между странами-членами.

Совет руководителей Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардам долларов.